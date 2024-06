Euro 2024 ‍: Clément Turpin arbitre du match d'ouverture

L'UEFA a officialisé ce mercredi que c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre du match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Ecosse, vendredi soir à 21h. Il sera assisté de Nicolas Danos et Benjamin Pagès, tandis que François Letexier sera le quatrième arbitre et Jérôme Brisard, le responsable de la VAR.

