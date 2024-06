TV ‍: Allemagne - Écosse, comment voir le match gratuitement

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Tant attendu par les suiveurs du football et plus généralement par les fans de sport, l’Euro 2024 débutera officiellement ce vendredi avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Ecosse.

Quelle heure pour Allemagne - Écosse ?

C’est parti pour un mois de folie avec l’Euro 2024 ! À partir de ce 14 juin et jusqu’à la finale du 14 juillet prochain à Berlin, le coeur du football va battre en Allemagne. Et le premier grand rendez-vous à suivre est bien entendu le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Ecosse. Ce match se disputera ce vendredi 14 juin à 21 heures à l’Allianz Arena de Munich. L’arbitre de cette rencontre ne sera autre que le Français Clément Turpin.

Sur quelles chaînes suivre Allemagne - Écosse ?

Pendant un mois, vous allez zapper sur quelques chaînes pour suivre tous les matchs de l’Euro, notamment en clair. Pour ce Allemagne - Écosse, il faudra se brancher sur TF1 et beIN Sports 1, les deux chaînes qui auront donc la chance d’ouvrir le bal de cet Euro 2024.

Les compos probables de Allemagne - Écosse :

Malgré une préparation un peu mitigée, avec un nul 0-0 contre l’Ukraine et une petite victoire contre la Grèce (2-1), l’Allemagne aborde son Euro à domicile avec certaines convictions. Incapable de sortir des poules des deux dernières Coupes du Monde et éliminé dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021, la Mannschaft fera malgré tout partie des favoris de la compétition avec la France et l’Angleterre. Il faut dire que Julian Nagelsmann dispose d’un joli groupe capable de faire mal à tous les pays. Mais pour confirmer cela, il faudra commencer par résister à la pression populaire en gagnant son premier match pour se mettre en confiance.

La compo probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt - Kross, Gundogan, Andrich - Wirtz, Havertz, Musiala.

Petit poucet du groupe A avec la Hongrie, et derrière l’Allemagne et la Suisse, l’Ecosse a un vrai coup à jouer pour aller en huitièmes de finale via la troisième place. Et pour cela, il faudra que le pays celtique montre un meilleur visage que ces derniers mois. Suite à une préparation plutôt réussie contre Gibraltar (2-0) et la Finlande (2-2), l’Ecosse se présentera face à l’ogre allemand avec l’envie de gâcher la fête. Pour ce match, le sélectionneur Gregor Townsend pourrait faire sans Armstrong.

La compo probable de l’Écosse : Clark - McCrorie, Porteous, Hanley, Robertson - Gilmour, McGregor - Christie, McGinn, Forrest - Shankland.