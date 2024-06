Droits TV ‍: BeIN Sports, la chaine qui a mis l'UEFA KO

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

BeIN Sports a fait un énorme coup ces dernières heures en raflant la mise concernant les droits de diffusion de l’Euro 2024. La chaîne diffusera la compétition en intégralité.

Les fans de football sont fixés ! BeIN Sports a en effet acquis les droits de diffusion des 51 matchs de l'Euro 2024 en Allemagne. 25 seront en co-diffusion avec TF1 et M6, pour un coût total de 25 millions d’euros d'après les informations de L’Équipe. C'était moins une car la compétition commence dès ce vendredi soir. Mais la stratégie de BeIN Sports a fini par payer. Selon Lionel Maltese, spécialiste du marketing sportif, la chaine qatarie a mis à mal l'UEFA en gagnant son rapport de force : « Quand on signe au dernier moment, c’est qu’il y en a un qui a lâché la négociation : le vendeur ou l’acheteur. Et quand il n’y a pas de concurrence, c’est plutôt le vendeur qui lâche… ».

BeIN Sports, une stratégie bien pensée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Sur sa lancée, Lionel Maltese précise que même si la majorité des matchs de poules ne sera pas vraiment suivie, BeIN Sports avait intérêt à diffuser l'intégralité de l'Euro 2024, alors que la chaine a des liens étroits avec l'Allemagne et la Bundesliga, diffusée sur ses antennes depuis de nombreuses années : « Les premiers matchs, personne ne va les regarder. Mais beIN avait intérêt de se placer sur cet Euro en Allemagne. Historiquement, la chaîne diffuse la Bundesliga et a une histoire avec ce pays. Diffuser l’Euro, c’est assurer la continuité d’un fil directeur. C’est notamment avec la diffusion d’une telle compétition que beIN peut fidéliser et capter les abonnés ». Pour rappel, BeIN Sports fait partie des médias intéressés par le rachat d'une partie des droits tv de la Ligue 1 et Ligue 2. Rien n'est encore scellé mais la chaine pourrait faire comme avec l'Euro 2024 et rafler la mise en faisant trainer les choses avec comme objectif, faire baisser la note auprès de la LFP tout en ayant gagné au préalable des abonnés.