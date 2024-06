130e but pour Cristiano Ronaldo, le Portugal en balade irlandaise

Match de préparation à l'Euro 2024

Stade Municipal d'Aveiro

Portugal-Irlande 3-0

Buts : Joao Felix (18e), C.Ronaldo (50e, 60e)

A quelques jours de l'Euro, le Portugal s'est rassuré en battant facilement l'Irlande 3-0. Cristiano Ronaldo a fêté son retour en sélection avec un doublé dont une frappe sublime en pleine lucarne. Même à 39 ans, CR7 fait encore souffrir les défenses adverses et ce n'est pas le Lyonnais Jake O'Brien qui dira le contraire.

🇵🇹 130 international goals with Portugal and 895 career goals for Cristiano Ronaldo.



Brace again, tonight. ✨ pic.twitter.com/5D4m0LTjUP