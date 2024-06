José Mourinho se lâche ‍: « ‍Tout le monde pense comme moi ‍»

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

Dans moins d’une semaine, le coup d’envoi de l’Euro sera donné à l’occasion du match Allemagne-Ecosse. Une compétition pour laquelle la France, l’Angleterre et le Portugal sont les favoris selon José Mourinho.

C’est un évènement très attendu par les fans de football, l’Euro 2024 sera officiellement lancé vendredi prochain avec le match d’ouverture entre le pays hôte l’Allemagne et l’Ecosse. La compétition va très vite nous offrir des chocs attendus, comme Espagne-Croatie ou encore France-Autriche. Sur le premier tour, les favoris ont très peu de chances d’être menacés, d’autant que plusieurs meilleurs troisièmes seront également au rendez-vous des 8es de finale. En revanche, la compétition va ensuite se corser et les favoris seront sous la menace. Interrogé par le journal AS, José Mourinho a justement dévoilé les sélections qu’il estime au-dessus du lot avant le top départ de cet Euro. La France fait partie des trois favoris du « Special One », au même titre que l’Angleterre… et le Portugal, qu’il place devant l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie.

« Favori ou pas, c’est une question de vocabulaire. Je pense que pratiquement tout le monde pense comme moi. Portugal, Angleterre, France, et en deuxième ligne Allemagne et Espagne » a d’abord lancé José Mourinho, avant d’être relancé sur l’Italie, qu’il semblait avoir oublié alors qu’il s’agit tout de même du tenant du titre, rien que ça. « L'Italie championne d'Europe ? Je ne le crois pas. Je ne trouve pas assez de talent dans cette équipe pour gagner, ils ont gagné la dernière, mais je n’y crois pas à une seconde fois » a lancé José Mourinho, nouvel entraîneur de Fenerbahçe, qui ne s’est pas mouillé davantage et qui a refusé de donner un seul favori à la victoire finale pour cet Euro. Pour cela, il va déjà falloir observer avec beaucoup d’attention les matchs du premier tour. Il sera ensuite temps de passer aux pronostics plus osés et plus précis avec espérons-le, une Equipe de France redoutable qui confirmera rapidement dans cet Euro son statut de favori.