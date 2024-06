Euro 2024 ‍: Les Pays-Bas appellent Maatsen en urgence

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Les adversaires de l’équipe de France ne sont au mieux de leur forme. Si l’Autriche devra faire sans sa star David Alaba, la Pologne a des soucis offensifs avec Milik et Lewandowski. On fait aussi la grimace du côté des Pays-Bas, où Ronald Koeman a déploré les forfaits de Frenkie de Jong et Teun Koopmeiners, deux joueurs cadres qui sortent d’une saison pleine. Les Pays-Bas ont appelé en urgence Ian Maatsen, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. La France affrontera les Pays-Bas le vendredi 21 juin prochain, dans son deuxième match de poule.