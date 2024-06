Euro 2024 ‍: L'Espagne envoie la Croatie dans le décor

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, groupe B, 1ère journée

OlympiaStadion (Berlin)

Espagne bat Croatie : 3 à 0

Buts : Morata (29e), Ruiz (32e), Carvajal (45e+2) pour l'Espagne

C'était l'affiche la plus attendue de ce début d'Euro, et l'Espagne a déjà tapé du poing sur la table en laminant la Croatie (3-0).

La date du samedi 15 juin avait été entourée par les amateurs de football puisqu'elle était celle du premier gros choc de l'Euro 2024 entre la Croatie, habituée à être fidèle au rendez-vous des grosses compétitions internationales, et l'Espagne, quart de finaliste du dernier Mondial. Mais cette fois, la Roja a vite montré de quel bois elle se chauffait, puisqu'à la pause, le pauvre Livakovic en avait pris trois dans la musette, et notamment un superbe but de Fabien Ruiz, l'attaquant du PSG. De quoi mettre la formation espagnole sur orbite dans une rencontre ultra-important dans un groupe B très relevé.

Au retour des vestiaires, la Croatie tentait bien de réduire l'addition, mais même un penalty accordé très généreusement suite à une boulette d'Unai Simon, ne permettait pas aux joueurs de Dalic, Perisic étant signalé hors-jeu après avoir remis le ballon vers Petkovic, le tir de ce dernier ayant été repoussé par le portier espagnol (78e). C'était le coup de massue de trop pour les coéquipiers d'un Modric totalement transparent et remplacé à la 65e. Finalement, on en restait à ce 3-0 qui fait évidemment les affaires de la sélection espagnole. Dans ce groupe, où l'Italie et l'Albanie s'affronteront un peu plus tard dans la soirée, l'Espagne est déjà en position de force, tandis que la Croatie a déjà utilisé un joker dans ce groupe B pas loin de ressembler au groupe de la mort.