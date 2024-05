Allemagne ‍: Brandt snobé, la nouvelle folie de Nagelsmann

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

La liste de Julian Nagelsmann pour l’Euro 2024 devrait regorger de surprises. Après avoir décidé de snober Mats Hummels et Leon Goretzka, le sélectionneur de l’Allemagne en a fait de même avec Julian Brandt.

Le patron de la sélection allemande Julian Nagelsmann est en train de nous préparer une drôle de liste pour l’Euro. Mardi, l’information selon laquelle il n’allait pas retenir Mats Hummels et Leon Goretzka avait déjà fait beaucoup de bruit. Cela se poursuit ce mercredi avec l’information livrée par notre confrère Patrick Berger de Sky Sports, qui dévoile que Julian Brandt ne sera pas dans la liste du sélectionneur allemand pour l’Euro 2024.

9 buts et 16 passes décisives avec le Borussia Dortmund

Une véritable surprise alors que le milieu offensif du Borussia Dortmund réalise une superbe saison avec 9 buts et 16 passes décisives dans une équipe qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions. En Allemagne, on commence sérieusement à s’interroger face aux choix du sélectionneur national, pour qui il vaudrait mieux que cet Euro 2024 à domicile se déroule bien, sans quoi il sera très rapidement remis en cause par l’opinion publique.