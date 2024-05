A quoi joue l'Allemagne avec sa liste pour l'Euro ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Tout comme Didier Deschamps pour les Bleus, Julian Nagelsmann donnera la liste des joueurs convoqués pour l'Euro 2024 avec l'Allemagne ce jeudi 16 mai. Et on connait déjà quelques choix forts faits par le sélectionneur allemand.

Si l'Allemagne connait pas mal de difficultés ces dernières années pour exister lors des grandes compétitions, elle sera néanmoins l'une des candidates au titre final lors de son Euro 2024 qui aura lieu de 14 juin au 14 juillet prochain. Pour arriver à se hisser le plus loin possible dans la compétition, Julian Nagelsmann ne devra pas se tromper et sélectionner le meilleur groupe possible. Cela passera par des sacrifices. Selon les derniers échos, notamment donnés par RTL, Leon Goretzka, à l'instar de Mats Hummels, ne devrait pas faire partie de l'aventure. Le joueur du Bayern Munich sera notamment remplacé par... un coéquipier du Bayern Munich, qui lui a déjà pris pas mal de temps de jeu cette saison.

La Fédération Allemagne se lâche déjà

The boss is here to stay 👀



Julian Nagelsmann will remain our coach until and including the 2026 World Cup!#GermanFootball #DFB #GermanMNT

📸 DFB/Getty Images pic.twitter.com/obfH9IvIHE — germanfootball_dfb (@DFB_Team_EN) April 19, 2024

Ce lundi, la présence d’Aleksandar Pavlovic dans la liste de Julian Nagelsmann pour l’Euro 2024 a en effet été annoncée par le média allemand lors de l'émission « Exclusiv - Das Starmagazin ». A noter aussi que depuis dimanche, la Fédération allemande de football (DFB) donne peu à peu aux médias certains noms de joueurs qui seront présents pour disputer l'Euro 2024. Une méthode assez atypique et qui fait pas mal parler en Allemagne. Les présences de Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah ont déjà été dévoilées. Pour rappel, la sélection allemande sera dans le groupe A, accompagnée de l'Ecosse, de la Hongrie et de la Suisse. Un groupe largement abordable au vu des ambitions de la Mannschaft, qui avait connu un dernier rassemblement très probant avec deux victoires de prestige face à l'équipe de France (victoire 2-0) et les Pays-Bas (victoire 2-1).