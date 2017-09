Strasbourg : Laurey a la rage à cause d'un but de Bundesliga

Dans : RCSA, Ligue 1, FC Nantes, Bundesliga.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après la défaite contre Nantes (1-2) : « Frustrant est le mot qu'il faut utiliser. Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons. C'est rageant parce qu'on menait au score. On pensait avoir de l'espace après ce but. On a bien réagi après les buts encaissés et tout au long de la seconde période. Sur l'ensemble du match, le FC Nantes s'est procuré très peu d'occasions. Résultat des courses : c'est pas probant, mais dans la volonté et les actes, on a fait ce qu'il fallait. Sur le deuxième but nantais, on se serait cru en Bundesliga... Da Costa a été très mobile et a marqué son premier but. C'est important pour lui. Dans le jeu, c'était très intéressant face à une équipe athlétique. Je tiens également à remercier le public ».