RCSA : Strasbourg commence à mal digérer l'arbitrage

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey (coach de Strasbourg après la défaite à Troyes) : « Le carton rouge de Da Costa est sévère surtout qu’en seconde période, l’arbitre sanctionne d’un jaune un Troyen pour la même faute. L’arbitre se déjuge tout seul. Je n’étais pas satisfait de la première mi-temps. Nous ne les mettions pas en danger, et eux non plus. Même si je ne veux pas trop parler de l’arbitrage, je suis obligé de le faire ce soir. Je n’avais pas prévu de venir à Troyes pour jouer à dix pendant une heure. Ce n’est pas parce qu’un joueur s’ouvre une arcade qu’il y a rouge. J’ai l’impression que Troyes, sans être dangereux, était mieux rentré dans la rencontre. Nous prenons des buts largement évitables. Troyes a fait un match sérieux. Je ne veux pas me réfugier derrière l’arbitrage, même s’il a son importance. »