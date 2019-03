RCSA : Pour Zidane, Liénard a joué sa vie en Coupe de la Ligue

Dans : RCSA, Coupe de la Ligue, Coupe.

De la Division d'Honneur à Belfort jusqu'à l'Europa League avec Strasbourg, Dimitri Liénard a connu un parcours incroyable en l'espace de dix ans.

C'était écrit. Après avoir été le héros du maintien en Ligue 1 la saison dernière, quand il avait délivré le public alsacien d'un sublime coup-franc face à l'OL lors de la 37e journée de championnat, Dimitri Liénard est une nouvelle fois célébré en champion après le titre de Strasbourg en Coupe de la Ligue (0-0, 4-1 tab). Entré en jeu à la 118e minute, le joueur de 31 ans a mis son équipe sur de bons rails pendant la séance fatidique en marquant le troisième essai du RCSA... d'une panenka. Un geste qu'il a pleinement assumé devant les médias après la remise du trophée.

« J'en avais discuté avec Martin et Thomasson après la collation. Ils m'ont dit 'ne fais pas n'importe quoi'. Jonas est revenu me voir avant la séance de penalties et je lui ai demandé si je la faisais ou pas, il m'a dit 'c'est toi qui le sens'. Mon idole, c'était Zinedine Zidane. Lui a fait une panenka en finale de Coupe du Monde. J'ai toujours dit à ma famille que je le ferais un jour... Je ne pensais pas le faire en finale de Coupe de la Ligue ! Je l'ai faite, elle est rentrée, on a gagné la Coupe », explique le milieu offensif, qui a joué avec sa vie. « S'il l'avait ratée, je l'aurais tué, mais à part ça rien de plus. Il l'a réussie, je n'ai rien à lui dire », a rétorqué, en conférence de presse, l'entraîneur Thierry Laurey, qui espère désormais que Liénard lui donnera de nouvelles sueurs froides positives, mais cette fois-ci en Coupe d'Europe.