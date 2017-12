PSG : Mbappé, Neymar… Strasbourg ne leur laissera rien à manger

Dans : RCSA, PSG, Ligue 1.

En l’espace de deux semaines, le Racing Club de Strasbourg va affronter le Paris Saint-Germain à deux reprises à la Meinau, en comptant le huitième de finale de Coupe de la Ligue le mercredi 13 décembre.

Avant cela, le promu défiera le club de la capitale dans le cadre de la 16e journée de championnat samedi (17h). L’occasion pour Ernest Seka, défenseur central repositionné latéral gauche, de se mesurer au prodige Kylian Mbappé. « Je suis prêt, je serai à fond, a prévenu le Strasbourgeois contacté par 20 Minutes. J’ai hâte de me confronter à lui. Après je sais qu’il va vite, qu’il a d’énormes qualités. J’ai hâte de voir ce que je vaux. Peu importe qui il y aura, je serai à fond. » Et cela n’a rien à voir avec son passé en région parisienne.

« Franchement, ça me fait bizarre même de le dire parce que je devrais être euphorique et tout. Mais franchement, ça ne me fait rien, a confié le natif de Clichy. Je suis content de les affronter. C’est la meilleure équipe du championnat. Mais je n’ai pas peur d’eux. J’espère que je vais pouvoir prouver sur le terrain que je n’ai vraiment pas peur. (...) Il faut qu’on soit bien dans nos têtes. Il ne faut pas qu’on les respecte, peu importe qui on a en face. Il faut qu’on arrive à bouffer leur viande. » Pourtant, le défenseur alsacien sait que Mbappé en a mangé beaucoup d’autres avant lui...