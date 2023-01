Officiel : Frédéric Guilbert revient à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le RC Strasbourg a officialisé le retour de Frédéric Guilbert.

« Formé au Stade Malherbe Caen, passé le temps d’une saison par Cherbourg, le Normand a également évolué au plus haut niveau national avec les Girondins de Bordeaux avant de rejoindre le club anglais d’Aston Villa à l’été 2019. Frédéric Guilbert, transféré gratuitement, s’apprête donc à écrire la troisième page de son histoire en bleu et blanc et à retrouver un stade de la Meinau où il est très populaire » peut-on lire sur le site officiel du Racing.

« Nous sommes toujours restés en contact, mais à l’intersaison dernière, toutes les conditions n’étaient pas réunies, que ce soit en termes financiers ou de calendrier. Aujourd’hui, nous récupérons dans d’excellentes conditions non seulement un très bon joueur mais aussi un garçon très attaché au Racing. Fred va maintenant participer pleinement avec nous à la réussite de l’objectif que nous nous sommes fixés pour la suite de la saison : maintenir le Racing en Ligue 1 » a de son côté exprimé le président Marc Keller, ravi de ce retour du latéral droit à Strasbourg.