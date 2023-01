Le Scornet confirmé comme entraîneur de Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Adjoint de Julien Stéphan jusqu'au limogeage de ce dernier, Mathieu Le Scornet a fait du bon boulot comme intérimaire à Strasbourg. Il va donc être récompensé par les dirigeants alsaciens.

Le 9 janvier dernier, et après l’élimination du RC Strasbourg par Angers en Coupe de France, les dirigeants alsaciens prenaient la décision de mettre à pied Julien Stéphan, le technicien de 42 ans payant une première moitié de saison en Ligue 1 totalement calamiteuse. Pour ne pas perdre de temps, Strasbourg confiant l’intérim à Mathieu Le Scornet, l’adjoint de Julien Stéphan arrivé en même temps que ce dernier de Rennes, en attendant de désigner un nouvel entraîneur. Cependant, depuis que Le Scornet a pris les commandes de l’équipe, cette dernière va mieux avec un nul arraché contre Lens, dauphin du PSG, et surtout une victoire à Lyon le week-end dernier. Deux résultats qui ont permis au RCSA de s’extraire de la zone de relégation avant de recevoir le TFC dans une semaine. De quoi faire cogiter le board alsacien.

L'adjoint de Stéphan a pris du galon en Alsace

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥



Le Président du Racing, Marc Keller, a notifié ce matin à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 9, 2023

Et ce samedi, L’Equipe annonce que finalement Strasbourg a décidé de confier le poste d’entraîneur à Mathieu Le Scornet et cela jusqu’à la fin de la saison, estimant que ce dernier avait rapidement fait ses preuves. Constatant en plus que les joueurs étaient favorables à cette décision de miser sur l’ancien adjoint de Guy Stéphan, Marc Keller a tranché et c’est donc Le Scornet qui devra assurer le maintien du Racing en Ligue 1. L'officialisation de cette décision devrait intervenir rapidement.