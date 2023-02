Boehly vise encore des Blues, ils sont en Alsace !

Dans : RCSA.

Par Mehdi Lunay

Après Chelsea, Todd Boehly veut encore acquérir d'autres clubs européens pour renforcer son réseau. Sa nouvelle cible est française, il s'agit du Racing Club de Strasbourg.

L'appétit de Todd Boehly est décidément sans limite ! L'homme d'affaires américain avait acquis Chelsea pour 4,5 milliards d'euros au printemps dernier. Il n'a pas tardé à imposer sa patte chez les Blues, dépensant plus de 600 millions d'euros en moins d'un an sur le marché des transferts. Mais, à l'image de Manchester City, Boehly veut racheter d'autres clubs pour en faire des partenaires de Chelsea dans les années à venir et accueillir les indésirables du vestiaire londonien. Son attention s'est rapidement portée sur un pensionnaire de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg.

Boehly séduit par Strasbourg, il veut le racheter à 100% !

C'est ce qu'a révélé le journal L'Equipe ce vendredi soir. Todd Boehly a récemment déjeuné avec le président alsacien, Marc Keller. Les deux hommes ont discuté de l'avenir du RCSA, que Boehly voudrait racheter à 100% pour construire son réseau de clubs en Europe. L'Américain apprécie le club strasbourgeois, très bien tenu et sain financièrement. Il veut l'aider à grandir en Ligue 1 voire en Europe, ce qui serait facilité par la venue de joueurs prêtés par Chelsea.

Cette offre pourrait convenir à Marc Keller. S'il est attaché à son ancien club et à sa région alsacienne, il ambitionne de faire grandir son club et de lui assurer un avenir à long terme. Présent au Racing en compagnie de 10 autres actionnaires, il approche déjà d'autres potentiels investisseurs. Des négociations basées sur « une réflexion autour de la meilleure manière de pérenniser le club et renforcer ses ambitions. Cela passera par l'arrivée d'un partenaire fort qui apporte une puissance d'investissement », indique Keller avec ses propres mots. Un rachat qui pourrait arranger Marc Keller par rapport à un autre combat, celui pour accéder à la présidence de la FFF où ses ambitions ont été renforcées par les récents ennuis de Noel Le Graet.