Vente de l'ASSE, encore un acheteur époustouflant

Par Claude Dautel

Après le prince du Cambodge, candidat au rachat de l'ASSE lorsque les Verts étaient en Ligue 1, c'est un homme d'affaires qui propose de réunir 100 millions d'euros pour acheter les Verts. Oui mais...

C'est le site PeupleVert qui l'a dévoilé, la société BlockCapital, lancé en juin 2020 et dont le capital est de 300 euros, envisage d'acheter l'AS Saint-Étienne alors même que le club du Forez tente de sauver sa place en Ligue 2. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent depuis quelques années vendre l'ASSE, mais cela a souvent coincé pour des motifs plus ou moins étranges. Cette reprise éventuelle est faite par une société, présidé par Jean Leclerc, qui se présente comme « une entreprise fiable, sûre et efficace pour vous aider à vendre vos actifs, financer vos projets et investir. Notre entreprise, spécialisée dans la vente d’actifs réels, la levée de fonds et le financement de projets, est le choix idéal pour vous. » Et le projet est de réunir 100 millions d'euros d'ici le 30 juin pour racheter le club stéphanois, un prix assez étonnant compte tenu de la position sportive de l'AS Saint-Étienne. Mais, il y a un problème.

Une fausse attestation de vente de l'AS Saint-Étienne

Nouvel épisode loufoque dans la vente de l’ASSE. Un dossier qui n’ira pas au bout. Décryptage avec des éléments exclusifs. #ASSE



En effet, PeupleVert s'est procuré un courrier signé par Bernard Caïazzo, et par le même Jean Leclerc, président de Blockcapital. Ce courrier est une attestation de vente pour 30 millions d'euros de l'ASSE et prévoit la démarche permettant d'aboutir à la transaction finale. Sauf que le site spécialisé a contacté Bernard Caïazzo en personne, lequel a fermement démenti avoir signé ce document, le dirigeant stéphanois envisageant même de porter plainte pour faux et usage de faux. Du côté de BlockCapital, on n'a pas voulu confirmer que le club cité sur le site internet officiel de la société était l'AS Saint-Étienne, même s'il y a quelques mois le nom des Verts figurait sur ce même site. De quoi laisser planer un gros doute sur la réalité d'une opération à venir.