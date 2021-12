Pascal Dupraz en sauveur de l'ASSE, ça fait rêver Pierre Ménès

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’ASSE a été balayée par le Stade Rennais (0-5). Une lourde défaite fatale à Claude Puel, mis à pied par le club stéphanois.

Les dirigeants de Saint-Etienne ont maintenant la délicate mission de nommer le coach qui devra maintenir les Verts en Ligue 1, une mission compliquée au vue du classement actuel. Plusieurs noms circulent depuis dimanche, de Pascal Dupraz à David Guion en passant par Frédéric Hantz. Dans sa pastille digitale « Face à Pierrot », le journaliste Pierre Ménès a témoigné de sa préférence. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club estime que le profil de meneur d’hommes de Pascal Dupraz peut être celui qu’il faut à l’ASSE, même s’il reconnait que même le Savoyard aura du mal à décrocher un maintien à Saint-Etienne, où la Coupe d’Afrique des Nations risque de laisser des traces avec six à sept joueurs concernés.

Pierre Ménès redoute la CAN pour l'ASSE

« Je ne sais même pas si cette équipe est “sauvable”. Ce que je sais, c’est que la gestion de Puel dans ce club a été un échec calamiteux. Arriver, donner tout le pouvoir aux jeunes, mettre tous les gros salaires, les cadres et les joueurs d’expérience de côté pour ensuite venir les rechercher après » a pesté Pierre Ménès au sujet de Claude Puel avant de poursuivre. « Qu’est qu’il faut faire pour sauver Saint-Etienne ? Il faut redonner confiance à un groupe qui n’en a absolument pas. Il faut voir comment ils se sont liquéfiés contre Rennes. Je pense qu’il faut d’urgence retirer le brassard à Camara qui pour moi n’est ni un symbole ni un exemple de cette équipe et dont le comportement me parait assez scandaleux. Il faut un meneur d’hommes un commando. Quand on dit ça, le portrait-robot de Pascal Dupraz apparaît. Mais tout Pascal Dupraz qu’il est, ce n’est pas ça qui va empêcher 7 joueurs de partir à la CAN en janvier et je ne pense pas que Saint-Etienne va recruter. Se séparer de Puel oui, mais qui peut faire mieux à sa place ? » s’interroge le journaliste, qui milite timidement pour Pascal Dupraz sans être convaincu pour autant que l’ex-entraîneur de Toulouse est l’homme idoine.