L'ASSE en vente, le boss du club s'active

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Officiellement en vente depuis avril 2021, l'AS Saint-Étienne n'a toujours pas trouvé de repreneur. Les supporters des Verts s'impatientent pour une arrivée de nouveaux actionnaires.

Qu'il semble loin le temps où l'ASSE était un club bien installé en Ligue 1. Neuvième de la Ligue 2 la saison passée, Saint-Étienne a sauvé sa saison après un départ catastrophique. Désormais, l'objectif est clair. Il faut assurer la montée le plus vite possible. Toutefois, un autre sujet préoccupe grandement les supporters. La vente du club. L'ASSE est actuellement toujours dirigée par le duo Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Les deux propriétaires, respectivement à la tête du club depuis 2004 et 2006 sont vivement poussés vers la sortie. Néanmoins, pour le moment, aucun investisseur n'a accepté de reprendre le club du Forez. À l'occasion du stage de préparation des joueurs stéphanois à La Plagne, Jean-François Soucasse a évoqué la vente de Saint-Étienne et la mobilisation des dirigeants actuels pour accentuer le processus de vente.

La vente de l'ASSE, des solutions sont étudiées

« C'est toujours d’actualité, il y a toujours la volonté des actionnaires de vendre. Ce que je vous dis depuis le premier jour où on l'évoque, c'est que la vente c'est le sujet des actionnaires. On le savait, on s’en est rendu compte sur l’orientation qu’allait prendre le club, des joueurs et des agents avec qui on discutait nous demandaient où on allait. C'était un sujet d'interrogations voire d'inquiétudes pour certains. Reconnaissons que cet été, je ne dis pas qu'il n'existe pas mais la perception des acteurs du football autour de celui-ci fait qu’il n'est pas au cœur des discussions. Avec les discussions que j’ai avec les actionnaires, de la même manière qu’ils ont assumé de mettre en vente le club, ils n’ont pas changé d’avis, c’est leur objectif. Ce sont eux qui sont mobilisés sur la vente, je sais qu'ils y passent du temps, je sais qu'ils cherchent des solutions » a assuré le président exécutif des Verts durant un entretien avec le média envertetcontretous. Malgré le souhait des supporters, il faut visiblement attendre encore avant une vente officielle du club.