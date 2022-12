Ghoulam de retour, l'ASSE joue son va-tout pour le maintien

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis la fin de son contrat à Naples en juin dernier, Faouzi Ghoulam est resté libre sur le marché. En quête de rythme, l'international algérien va réintégrer un groupe professionnel à l'entraînement. Il a finalement choisi son club formateur, l'AS Saint-Etienne.

Une trêve très morose pour l'ASSE. Redescendus en Ligue 2 en juin dernier, les Verts ne s'en sortent pas dans un championnat très homogène. Ils sont actuellement classés à la dernière place après 15 journées et craignent une deuxième relégation de rang en deux ans. Le mois et demi de pause doit permettre de retrouver de la sérénité, de travailler le jeu collectif et pourquoi pas de renforcer un effectif qui a montré ses limites. Le secteur prioritaire au mercato est très clairement la défense, la pire de Ligue 2 avec 28 buts encaissés.

Ghoulam s'entraîne avant peut-être d'imiter Bakary Sako

Expérience et compétence seraient les bienvenues pour venir soulager l'arrière-garde stéphanoise. Des ingrédients que possèdent Faouzi Ghoulam, l'ancien latéral de Saint-Etienne. Cela tombe bien car l'Algérien va faire son retour dans le Forez. Sans club depuis la fin de son contrat à Naples l'été dernier, il demeure libre après avoir refusé plusieurs offres ces dernières semaines. Pour retrouver un rythme adéquat avec le haut niveau, il a décidé de venir s'entraîner avec le groupe stéphanois à l'Etrat à partir de ce jeudi.

C'est ce que révèle le site Envertetcontretous qui précise bien que le joueur ne compte pas signer de contrat avec l'ASSE, du moins pas encore. Il vient surtout pour retrouver un cadre de travail qu'il connaît et se remettre en forme alors qu'il a connu de nombreuses blessures lors de ses huit années napolitaines. Les dirigeants stéphanois espèrent néanmoins le convaincre de faire une petite pige avec les Verts, eux qui avaient réussi le coup avec Bakary Sako en début d'année 2022. Le Malien, venu pour s'entraîner, avait finalement signer un contrat de six mois pour aider le club à se sauver en Ligue 1. Ce ne sera pas aussi facile avec Ghoulam en Ligue 2 mais sa présence permettra peut-être déjà de remonter le moral des troupes et d'apporter des conseils tactiques aux défenseurs actuels.