Boycott à l’ASSE, il lance un SOS aux supporters

Lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne continue de s’enfoncer au classement. De quoi agacer les supporters qui prévoient de boycotter la prochaine rencontre à domicile face à Caen. Une initiative qui ne fait pas l’unanimité.

La trêve internationale n’a pas provoqué le déclic attendu. Lundi soir, l’AS Saint-Etienne s’est inclinée sur le terrain d’Annecy (2-1), pour sa troisième défaite consécutive en Ligue 2. La situation s’aggrave encore un peu plus pour les Verts qui comptent sept points de retard sur le premier non relégable Dijon. Et qui continuent de provoquer la colère de leurs supporters. En effet, certains fans prévoient de boycotter la réception de Caen vendredi soir.

Laurent #Batlles :



"Il y avait près d'un millier de supporters stéphanois, franchement, je les remercie.



Il pleut, ils sont là, ils nous encouragent. On ne peut que les féliciter. Je suis le premier déçu pour eux de ce qui arrive."



Une initiative compréhensible pour Christian Lopez. Il n’empêche que l’ancien Stéphanois appelle le public de Geoffroy-Guichard à rester solidaire jusqu’au bout. « A notre époque, nous disions toujours que le public stéphanois était le douzième homme, a rappelé l’observateur de l’AS Saint-Etienne, dans un entretien accordé à France Bleu. A l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'il se passe, les supporters doivent vraiment en avoir marre. Le fait de vouloir boycotter le prochain match à domicile contre Caen, c'est peut-être bien, mais je suis convaincu que les joueurs ont besoin du public. »

Les joueurs rappelés à l'ordre

« Quand je vois qu'en Ligue 2, nous faisons plus de 20.000 spectateurs, c'est tout de même fantastique, s’est réjoui Christian Lopez. Les joueurs doivent prendre conscience de cela, qu'il y a plus de 20.000 personnes qui viennent pour eux au stade. Si là, les joueurs ne sont pas capables de réagir, de montrer une envie de se battre, les supporters continueront d'en avoir marre. Lors des prochains matchs, les joueurs de l'ASSE doivent démontrer qu'ils peuvent mouiller notre maillot. » En cas de boycott des fans, l’opération maintien s’annonce encore plus difficile pour les hommes de Laurent Batlles.