Ben Arfa bradé à l’ASSE, la folle histoire

Par Corentin Facy

Hatem Ben Arfa a connu une carrière pleine de rebondissements en portant notamment les couleurs de l’OL, de l’OM et du PSG. L’international français aurait également pu jouer pour l’ASSE il y a une quinzaine d’années.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Hatem Ben Arfa aurait pu jouer pour le rival stéphanois. L’information est étonnante, car elle n’avait pas filtré jusqu’à présent mais dans une interview accordée à RMC, Fabien Richard, préparateur physique spécialisé dans l’individualisation des joueurs, a révélé que l’international français a frôlé un transfert pour « une poignée d’euros » à l’AS Saint-Etienne. Un deal qui n’aurait pas manqué de faire polémique au vu de l’antagonisme entre les deux rivaux du Rhône. « Hatem était dans le trou complet, l’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré, Saint-Etienne » explique Fabien Richard dans l’After Foot, avant de poursuivre.

« C’était un très jeune joueur. Il s'est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi mais par ce qu’il met en place, il explose : équipe de France, départ pour Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée » a lancé le préparateur physique, pour qui Hatem Ben Arfa n’a vraiment pas été loin de signer à l’ASSE. Un club qui se serait ajouté à la longue listes de ceux dans lesquels Hatem Ben Arfa a joué puisque l’ancien gaucher de l’OL a ensuite porté les couleurs de Marseille, Newcastle, Hull City, Nice, le PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux et enfin Lille, son dernier club professionnel. Depuis son départ du LOSC en 2022, Hatem Ben Arfa n’a pas rechaussé les crampons et il y a peu de chances qu’il le fasse puisqu’il s’est désormais lancé au padel, un sport dans lequel il brille avec à priori plus de régularité que ce qu’il pouvait afficher au football.