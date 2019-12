ASSE : Une première défaite, Puel prend l’Europa League comme excuse

Dans : ASSE.

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, après la défaite à Rennes (1-2) : « C’est dommage de laisser échapper le point du match nul dans les toutes dernières secondes. Ce n’était pas une rencontre flamboyante, mais les joueurs se sont battus. Dans l’envie, on a répondu présent. Vu notre débauche d’énergie, on aurait mérité de partager les points. Dans le jeu, il y a eu trop d’approximations et pas assez de maîtrise. Ce qu’on peut se reprocher, c’est de prendre deux buts évitables car consécutifs à des erreurs de marquage ou tactiques. Certes, on a récupéré des ballons, mais on a ensuite eu du mal à les exploiter offensivement. On a fini le match très fatigués. En jouant tous les trois jours et avec toutes nos blessures, on tire beaucoup sur les organismes. La fatigue explique le fait qu’on a manqué de justesse en fin de rencontre. Malheureusement, il nous manque des joueurs à des postes clés et ceux qui sont disponibles sont très sollicités, par le championnat, l’Europa League, mais aussi par leur sélection. Le nombre important de joueurs blessés nous empêche de faire une bonne rotation, notamment sur le plan offensif. Je suis déçu et frustré pour l'ensemble du groupe qui a fourni beaucoup d’efforts lors des deux derniers matchs. La grosse différence, c’est que Rennes a pu faire tourner en Europa League. Je demande beaucoup à mes joueurs physiquement. On a évolué avec une équipe hétérogène dans son état de forme ».