ASSE : Un gros bug du mercato se corrige, merci Khazri

Dans : ASSE.

Recrue phare de l’été dernier à Saint-Etienne, Ryad Boudebouz n’a pas brillé lors de la première partie de saison dans le Forez, bien au contraire.

En effet, l’Algérien s’est montré trop peu décisif malgré des qualités techniques évidentes. Assurément, il devra faire plus lors de la seconde partie de saison pour permettre aux Verts de remonter au classement, et ainsi faire définitivement oublier Rémy Cabella, lequel a été vendu en Russie. Face à Bastia-Borgo dimanche après-midi en Coupe de France (0-3), Ryad Boudebouz a réalisé une belle prestation, exilé sur l’aile droite. Et si finalement, ce nouveau positionnement, imposé par la position de Khazri en meneur de jeu, était un mal pour un bien pour Boudebouz ?

Le principal intéressé n’est pas loin de le penser. « Cela fait plaisir d’atteindre la barre des 400 matches en pro, ça veut dire que je suis sérieux avec 30 matches chaque saison. J’ai joué à droite, je préfère jouer dans l’axe, tout le monde le sait. Avec Wahbi dans l’axe, c’est aussi plus facile car c’est un joueur de ballons. Peu importe où je suis, avec de tels joueurs sur le terrain, c’est tout de suite plus facile » a indiqué Ryad Boudebouz dans les colonnes du Progrès. Reste maintenant à voir si Claude Puel tentera de nouveau cette formule dans les prochaines semaines. Si oui, espérons pour l’ASSE que Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz trouvent la bonne carburation…