ASSE : Un départ au mercato, il n'y songe pas du tout

Dans : ASSE.

Titulaire indéboulonnable sous Ghislain Printant en début de saison, Harold Moukoudi rencontre plus de difficultés à l’AS Saint-Etienne depuis la venue de Claude Puel.

Durant plusieurs semaines, l’ancien technicien de Leicester a davantage fait confiance à Loïc Perrin, Timothée Kolodziejczak ou encore à William Saliba pour évoluer dans la défense centrale à trois. Mais la blessure du futur joueur d’Arsenal a changé la donne, et a permis à Harold Moukoudi de jouer. Face à Rennes dimanche, le défenseur de l'ASSE était titulaire. Et s’il n’a pas encore totalement convaincu Claude Puel, il est bien décidé à travailler pour séduire totalement son coach. Une chose est certaine à ses yeux : un départ au mercato n’est pas envisagé.

« Si j’ai douté à l’ASSE ? Non, je n'ai pas douté. Ce sont les choix du coach et je les ai acceptés. De mon côté, j'ai cherché à lui montrer qu'il pouvait avoir confiance en moi s'il me faisait jouer. Quand vous sortez du groupe, il n'y a qu'une chose à faire : travailler. Et je suis un gros bosseur. Le coach m’apporte beaucoup de sérénité » a commenté Harold Moukoudi, pour qui l’objectif sera de s’imposer comme un titulaire indiscutable de l’AS Saint-Etienne lors des prochaines semaines. Et ainsi ne pas être concerné par le grand ménage que Claude Puel veut effectuer au mercato, lui qui considère son effectif trop important en quantité, alors que les Verts ne disputeront plus l’Europa League en 2020.