ASSE : Tannane parti, Cabella a sauté de joie !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Prêté par l’Olympique de Marseille cet été, Rémy Cabella s’est rapidement imposé dans le onze de l'AS Saint-Etienne.

Dès ses premières secondes sous le maillot vert, le milieu offensif débloquait son compteur contre Angers (1-1, 5e journée) et se mettait le public stéphanois dans la proche. Des débuts quasi inespérés pour l’ancien Montpelliérain, porté par le soutien de Geoffroy-Guichard, et par le numéro 10 qui figure au dos de sa tunique.

« Ce n’est pas le hasard. Je suis venu signer mon contrat le 31 août. On m’a alors proposé plusieurs numéros disponibles mais pas le 10, attribué à Oussama Tannane, a raconté Cabella dans le magazine Maillot Vert. Le lendemain, j’ai appris qu’il partait (en prêt à Las Palmas, ndlr), alors j’ai demandé si je pouvais le récupérer. Je l’avais déjà eu à Montpellier. »

Pourquoi Cabella adore le 10

« J’ai vraiment une préférence pour ce numéro et le porter à nouveau, je ne sais pas comment dire, ça me fait du bien. C’est un plus, a confié le Corse. Le numéro 10 dribble, il fait jouer les autres, il marque aussi. On est attiré par le jeu, sans calculs. J’aimais déjà avoir tout le temps le ballon (rires). Quand on grandit, on s’aperçoit, si vous tenez le poste, que les autres comptent de plus en plus sur vous. J’aime bien ça. » Cabella a retrouvé la confiance de ses coéquipiers et de son coach, ce qu’il n’avait pas à l’OM.