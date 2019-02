ASSE : Sainté a recalé ce Parisien cet hiver, Gasset enrage

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1, Mercato.

Avec les blessures de Kevin Monnet-Paquet et de Gabriel Silva, l’AS Saint-Etienne doit faire face à une véritable pénurie au poste de latéral droit.

Pourtant, Jean-Louis Gasset souhaitait se renforcer dans ce secteur de jeu cet hiver. Avec plusieurs pistes, dont celles menant à Valentin Rosier ou encore au jeune Parisien Colin Dagba. En ce qui concerne le jeune défenseur du PSG, régulièrement encensé par Thomas Tuchel, il semblerait d’ailleurs que l’ASSE ait raté un gros coup sur le marché des transferts. Effectivement, le site Peuple-Vert affirme que Colin Dagba souhaitait rallier le Forez cet hiver…

« Colin Dagba (PSG) était prêt à venir sous forme de prêt afin d'apporter ses qualités et gagner du temps de jeu » explique le média. « Le bon intérim de Kévin Monnet-Paquet a convaincu les décideurs de ne pas explorer davantage la possibilité de recruter un latéral ». Rageant pour Jean-Louis Gasset, qui doit désormais composer sans l’ancien joueur polyvalent du FC Lorient, victime d’une rupture des ligaments croisés. Espérons pour les Verts que l’absence d'un recrutement au poste de défenseur droit ne soit pas fatale dans la course à la quatrième place, qui devrait faire rage avec l’OM et Montpellier d’ici la fin de la saison…