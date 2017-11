ASSE : Saint-Etienne, l'OM ou Lille... Galtier a une préférence

Dans : ASSE, Ligue 1, OM, LOSC.

Invité sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Christophe Galtier a fait le point sur sa situation en répondant à toutes les questions posées sur les clubs qui font son actualité.

Depuis son départ de l'AS Saint-Etienne en mai dernier après huit ans de bons et loyaux services, Christophe Galtier n'a plus de banc de touche. S'il profite d'abord de cette période pour se reposer physiquement et mentalement, l'entraîneur de 51 ans ne peut pas s'empêcher de suivre de très près l'actualité des Verts, marquée par le départ d'Oscar Garcia, son successeur, et la nomination de Julien Sablé.

« J'ai des échanges permanents avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo encore aujourd'hui. Une prise de température ? Non, je ne l'ai pas sentie. On ne m'a pas sollicité pour revenir. J'ai simplement eu des discussions avec les deux présidents et Dominique Rocheteau sur la situation, comment je la voyais de l'extérieur, pas plus », a lancé le technicien sudiste, qui ne souhaite donc pas revenir en arrière en retournant à l'ASSE. Surtout qu'il a d'autres pistes en tête...

Le LOSC, « un projet qui peut m'intéresser »

« L'OM ? Ce n'est pas un objectif qui me prend la tête. Quand on a été formé dans un club et qu'on est devenu entraîneur, on a toujours envie d’entraîner ce club-là. Mais c'est un club difficile et Rudi Garcia a bien redressé la barre. Lille ? Tout peut arriver dans le football, l’entraîneur est en place. Par contre, si on me sollicite, c'est un projet qui peut m'intéresser. J'ai joué trois ans dans ce club, j'ai un attachement particulier pour ce club et la région », a confié Galtier, qui rêve donc de rebondir rapidement en Ligue 1, alors qu'il semblait plus destiné à filer à l'étranger après son départ de l'ASSE.