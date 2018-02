ASSE : Saint-Etienne chambre salement l'OL et son mug

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

L'histoire du mug, commercialisé suite à la belle victoire de l'OL contre le PSG le 21 janvier dernier (2-1), n'a pas fini d'hanter l'Olympique Lyonnais... Puisque depuis ce match-là contre le leader, le club rhodanien n'a plus gagné le moindre match de championnat en enchaînant trois défaites et deux nuls de suite. Et pourtant dimanche au Groupama Stadium lors du derby contre l'ASSE, la troupe de Genesio est passée tout proche de mettre fin à cette malédiction, mais Debuchy a égalisé à la 90e minute de jeu (1-1). Un coup dur sur lequel les Verts ont surfé sur Twitter.

« Quand ton plan marketing tombe à l’eau dans les dernières secondes.... Pas de nouveau mug ce lundi ! », a lancé le Community Manager de Sainté, qui chambre donc son club rival après un match nul. Osé quand on sait que l'ASSE n'a pris qu'un seul point dans les derbys de L1 cette saison, après la défaite 0-5 à l'aller...