ASSE : Romeyer a honte et présente ses excuses à Printant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation de Claude Puel, Roland Romeyer s'était lancé dans un grand numéro de voltige concernant Ghislain Printant, affirmant que c'est ce dernier qui lui avait demandé de trouver un nouvel entraîneur. Mais surtout le co-président de l'AS Saint-Etienne avait ajouté que le coach qu'il venait de limoger était très gentil mais qu'il n'avait pas le niveau pour entraîner l'ASSE. Une petite phrase qui avait écoeuré pas mal de monde. Avec un peu de recul, Roland Romeyer admet que ses propos étaient déplacés et il a tenu à s'excuser auprès de Ghislain Printant, même s'il n'a pas réussi à joindre ce dernier.

« Je suis arrivé à la conférence de presse très énervé. Je me suis emporté à tort et je regrette sincèrement les propos tenus à l'égard de Ghislain Printant, car c'est quelqu'un que j'aime bien et qui aime profondément les Verts. Et comme avec des gens que j'aime bien, je les pourris plutôt. Je suis comme ça. Et une fois que je vois que je leur ai fait de la peine, que je les ai blessés, je suis malheureux (...) Je suis triste de lui avoir fait de la peine et je le regrette profondément. Je m'excuse auprès de Ghislain Printant (...) Il ne méritait pas que je tienne les propos que j'ai tenus à son encontre », a confié, dans L'Equipe, Roland Romeyer, lequel admet que ses paroles avaient dépassé sa pensée comme parfois et que cela était probablement dû au stress et à la fatigue. Tout cela avant le derby contre l'Olympique Lyonnais, ça promet.