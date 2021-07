ASSE : Roland Romeyer passe la main

Dans : ASSE.

Pour la 11e fois consécutive, l’ASSE a passé l’obstacle de la DNCG en présentant un bilan à l’équilibre, ce que peu de clubs français peuvent faire. Fort de ce bilan, Saint-Etienne a décidé de présenter une nouvelle organisation, avec notamment le passage de mains de Roland Romeyer, qui a nommé Jean-François Soucasse comme président exécutif. Le club du Forez s’en est expliqué, évoquant notamment le maintien de Claude Puel et les discussions au sujet de la future vente du club.

« Dans le cadre des pouvoirs élargis qui lui sont conférés et le respect des prérogatives des actionnaires, Jean-François Soucasse pilotera la gestion opérationnelle et stratégique du club avec l’appui de ses équipes et en collaboration avec Claude Puel, Manager général en charge du projet sportif. Enfin, en étroite relation avec le cabinet KPMG mais aussi avec la ferme volonté d’aboutir dans les meilleurs délais, les actionnaires poursuivent leurs investigations pour la recherche d’investisseurs crédibles et dotés d’une solidité financière conséquente afin de permettre à l’ASSE de franchir un nouveau palier », ont fait savoir les Verts, qui vivent en tout cas une période importante avec la mise en retrait de Roland Romeyer de son poste de président du directoire et surtout de sa gestion au quotient de l’AS Saint-Etienne. Même si le dirigeant n’a rien cédé de ses parts et attend donc de voir si un projet de reprise du club verra bien le jour prochainement.