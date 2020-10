ASSE : Gaël Clichy, le joker hors mercato des Verts ?

Dans : ASSE.

Gaël Clichy a quitté l'Istanbul Basaksehir cet été. Le latéral gauche est de retour en France en attendant de trouver un nouveau club. Il a lancé un appel du pied à l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne a accueilli une pléthore d’anciens internationaux français ces dernières années. Si Yohan Cabaye et Yann M’Vila ont quitté le club cet été, Mathieu Debuchy, lui, continue de jouer sous les ordres de Claude Puel dans le Forez. Et le latéral droit pourrait être rejoint au club par un ancien Bleu très prochainement. Il est âgé lui aussi de 35 ans, a joué également à Arsenal et évolue à l'instar de Mathieu Debuchy au poste de latéral, mais sur la gauche de la défense. Celui-ci n’est autre que Gaël Clichy. Champion de Turquie avec l’Istanbul Basaksehir la saison dernière, le natif de Toulouse est sans club.

En attendant de trouver un nouveau challenge, il s’entraîne avec le Thonon Evian Grand Geneve FC, pensionnaire de National 3. Pour la chaîne Téléfoot, Gaël Clichy n’a pas fermé la porte au club stéphanois à propos d’une future collaboration. « L’ASSE ? Ce n’est pas loin de là où je suis. Affaire à suivre. J’ai eu trois touches en France mais j’ai refusé. La décision sera prise en famille », a-t-il lancé. Le message est passé et l’ASSE pourrait voir d’un bon œil l’arrivée de l’ancien international pour venir renforcer un collectif relativement jeune. La balle est dans le camp de Claude Puel et ses dirigeants, à l’heure où les Verts viennent d’enchaîner quatre défaites de suite en championnat.