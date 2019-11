ASSE : Puel expose son plan mercato, beaucoup ne vont pas aimer

Dans : ASSE.

En réussite depuis sa nomination à l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur Claude Puel sait exactement ce qu’il souhaite pour le mercato hivernal. A savoir des départs en nombre.

Malgré l’élimination en Europa League jeudi, après le match nul concédé face à La Gantoise (0-0), l’AS Saint-Etienne reste invaincue sous les ordres de Claude Puel. Le successeur de Ghislain Printant n’a pas connu la défaite en neuf rencontres toutes compétitions confondues. D’où la belle remontée en Ligue 1. L’objectif européen est donc tout à fait réalisable, surtout si la direction fait l’effort nécessaire pour recruter l’attaquant dont on parle depuis plusieurs saisons. Seulement voilà, ce n’est pas du tout le plan prévu. Depuis son arrivée, l’entraîneur stéphanois souhaite réduire son effectif et compte bien profiter du mercato hivernal pour pousser les indésirables vers la sortie.

Quant à une éventuelle signature, les supporters feraient mieux d’oublier si l’on en croit le technicien. « Le prochain mercato servira à écouter les joueurs qui désirent avoir plus de temps de jeu, équilibrer l'effectif, équilibrer le groupe, a prévenu l’ancien manager de Leicester City en conférence de presse. On verra mais on n’a pas de possibilité et on n’a pas de marge de manoeuvre ni de marge financière pour faire quoi que ce soit. » Encore plus pessimiste qu’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, Puel n’attend absolument rien de cette période des transferts. Si ce n’est un sérieux coup de balai.