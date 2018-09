ASSE : Platini a un avis tranché sur l'ASSE version 2018

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Michel Platini a porté de 1979 à 1982 la tunique verte, avant de filer vers la Juventus et de connaître des grands et des moins bons moments dans sa carrière de footballeur, puis de dirigeant. Mais l'ancien patron de l'UEFA, et maître à jouer des Bleus dans les années 80, garde toujours un oeil sur l'ASSE et via BeInSports il l'a prouvé.

Evoquant la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne, Michel Platini estime que les Verts doivent garder des ambitions, mais pas non plus rêver trop fort. « Saint-Etienne a souvent gagné, et il y a toujours au coeur de la vie des Verts une atmosphère d’anciens vainqueurs. Et ils voudraient revenir à ce temps-là. Je pense que ce sera un tout petit peu compliqué, mais le stade est beau, la ville est passionnante, les supporters sont toujours derrière l’équipe, des années ils sont cinquièmes, des années ils sont huitièmes. Quoi qu'il arrive, Saint-Etienne fait partie des équipes qui marquent le football français », a confié, sur la chaîne sportive, Michel Platini.