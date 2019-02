ASSE : Où étaient les vrais Verts contre le PSG ?

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Face au PSG dimanche soir, l’AS Saint Etienne a réalisé un match plutôt moyen, qui divise les observateurs. Pour certains, les Verts ont fait ce qu’ils ont pu pour rivaliser avec Paris, sans véritablement démériter. Pour d’autres comme Daniel Riolo par exemple, la prestation des hommes de Jean-Louis Gasset n’est franchement pas glorieuse, le manque d’ambition dans le jeu ayant été criant sur cette rencontre. Dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin a donné son avis. Et s’il ne tombe pas dans l’extrême, le Sphinx n’est pas loin d’être d’accord avec le journaliste de RMC Sport…

« Quand une équipe avait le ballon, l'autre n'exerçait pas un pressing de nature à la déstabiliser. Ça circulait bien mais que ce soit les Parisiens ou les Stéphanois, ils n'allaient guère plus loin de leurs initiatives. J'avais senti beaucoup plus de détermination lors du derby par exemple. Je m'attendais à quelque chose de plus dynamique. A quoi est-ce dû ? Les Verts n'ont pas essayé d'étouffer le PSG, n'ont pas recherché la confrontation. Comme s'ils avaient peur. Il est vrai qu'ils avaient connu une grosse désillusion au match aller (4-0) et sans doute ont-ils été freinés. On avait l'impression qu'ils jouaient uniquement pour ne pas perdre. Ça ne leur a pas réussi. C'est le résultat du choix qu'ils ont fait. On peut juste dire qu'ils se sont bien battus » a confié l’ancien entraineur de l’ASSE, déçu que les Verts aient autant craint le PSG. Car dimanche soir à Geoffroy-Guichard, il y avait sans doute un bon coup à réaliser face aux hommes de Thomas Tuchel.