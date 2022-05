ASSE : Nordin pour zéro euro, Montpellier rafle la mise

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Saint-Etienne à la fin de la saison, Arnaud Nordin va rejoindre Montpellier. Une belle affaire sportive et financière pour le MHSC.

Stéphanois depuis 2013, Arnaud Nordin va quitter les Verts cet été. En effet, comme indiqué par France Bleu et confirmé par L’Equipe, le milieu offensif de 23 ans a pris la décision de quitter Saint-Etienne au terme de son contrat, lequel expire le 30 juin prochain. Tandis que la direction stéphanoise avait entamé des démarches à l’automne dernier pour prolonger le contrat d’Arnaud Nordin, l’attaquant des Verts a fait le choix de refuser les avances du club forézien.

Nordin a refusé de prolonger à l'ASSE

Un refus qui s’explique par sa décision d’aller voir ailleurs, près de dix ans après avoir rejoint Saint-Etienne. Et c’est Montpellier qui a raflé la mise et qui va récupérer Arnaud Nordin gratuitement cet été. En effet, le MHSC a conclu un accord avec le milieu offensif, lequel était estimé à près de 5 millions d’euros il y a encore quelques mois et qui va donc partir sans rapporter un sou aux Verts. Un coup forcément très rude pour le club stéphanois d’un point de vue sportif mais également financier.