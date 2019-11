ASSE : Violence, arrestations, le chaud déplacement à Lviv

Dans : ASSE.

Arrivés très tôt en Ukraine en préambule du match d’Europa League de leur club, les supporters stéphanois sont impliqués dans de nombreux bagarres dans le centre ville de Lviv.

A la veille du match entre l’ASSE et Olexandriya, plusieurs rues de la ville à l’ouest de l’Ukraine ont été le théâtre de bagarres entre des « supporters » des deux camps. La police est intervenue à de nombreuses reprises, parfois pour disperser la foule, parfois pour interpeller. Des « hooligans » français comme ukrainiens ont été arrêtés pour leur implication dans ces bagarres, mais aussi pour des jets de fumigènes, de pierres ou de bouteilles en verre. Une dizaine de fans français seraient blessés, selon France Bleu et Le Progrès. Des affrontements qui étaient redoutés par les autorités, depuis le match entre Dniepr et Saint-Etienne en 2014 à Kiev, où les supporters de l’ASSE avaient été attaqués, y compris dans le stade.