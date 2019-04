ASSE : Les Anglais débarquent les poches pleines au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Premier League, Ligue 1.

« A la base, je ne devais rester que six mois, quand j’avais eu le coach Gasset. Là, ça fait un an et demi que je suis là-bas. Je me plais bien, tout se passe bien… mais on verra ». Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Yann M’Vila ouvrait clairement la porte à un départ de l’AS Saint-Etienne à l’issue de la saison. Désireux de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, l’international tricolore pourrait atteindre cet objectif grâce aux Verts. Mais il ne s’interdit rien, et le message est visiblement bien passé en Premier League, où l’ancien joueur de Sunderland a gardé ne belle cote.

Ainsi selon L’Equipe, un premier club a entamé des démarches pour s’offrir Yann M’Vila lors du prochain mercato : West Ham. « West Ham fait partie des écuries qui ont entamé des démarches concrètes. M'vila se sent bien dans le Forez mais n'a pas définitivement décidé de son son avenir. Il sera ainsi notamment attentif à l'avenir de Jean-Louis Gasset. Technicien avec lequel la relation est fluide » affirme le quotidien, qui évoque également dans son édition du jour une probable vente de William Saliba, dont la cote est estimé à 20 ME, et qui intéresse une vingtaine de clubs européens, principalement anglais, allemands et italiens. Autant dire que le mercato promet d’être mouvementé à Saint-Etienne cet été…