ASSE : Le PSG en décompression, Claude Puel craint le pire

Dans : ASSE.

Intouchable en Ligue des Champions, le PSG a sorti le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pourtant, il n’est toujours pas leader de la Ligue 1, et perd même du terrain par rapport à Lille, qui se retrouve en tête avec un joker avant de jouer contre Montpellier ce vendredi soir.

Il faut dire que, à l’image de la double confrontation face aux Allemands, les Parisiens enchainent les matchs de titans, et cela puise dans les réserves. Entre les cas de Covid, les fatigues, blessures et suspensions, le PSG se présente rarement avec son équipe type en Ligue 1. Jusqu’à présent, les lendemains de Coupe d’Europe ont souvent été difficiles, et tout le monde l’a bien noté. Y compris à Saint-Etienne, où cela a signifié à Claude Puel, qui n’est pas du genre à miser là-dessus pour faire une grosse performance. La preuve avec la sortie de l’entraîneur stéphanois, persuadé qu’un PSG lancé dans la course au titre sera intraitable.

« Le PSG a perdu des points après des matchs européens ? Je vois depuis leur qualification que beaucoup de choses sont dites sur les Parisiens pour leur rappeler qu’ils doivent être plus performants après les matchs de Ligue des champions. Je pense qu’ils seront bien au courant et concentrés sur leur sujet (sourire). Tout le monde a envie que les quatre de devant se tirent la bourre jusqu’au bout. On sait qu’on va affronter une équipe au sommet de sa forme. Elle l’a montré contre le Bayern Munich mais aussi à Strasbourg avec un groupe remanié. C’est une formation, sur le papier, supérieure à nous. On a la possibilité de jouer une équipe à son plus haut niveau avec toujours, dans un coin de la tête, l’envie de prendre trois points », a livré le coach des Verts, qui se souvient qu’un PSG très amoindri avait réalisé une démonstration à Strasbourg le week-end dernier.