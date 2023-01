ASSE : Le mercato de folie se poursuit

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Etienne comptera déjà cinq recrues à l'issue du week-end. Deux nouveaux joueurs arrivent pour aider les Verts à sauver leur peau en Ligue 2.

Dernier de Ligue 2 après être descendu de Ligue 1, Saint-Etienne a besoin de stopper l’hémorragie sous peine de connaitre les affres du National. Les Verts ont décidé de mettre le paquet sur le marché des transferts pour éviter le pire. Plusieurs joueurs confirmés ont déjà signé, avec les arrivée de Gaétan Charbonnier (Auxerre), Dennis Appiah (Nantes) et Gautier Larsonneur (Brest). Mais cela va encore s’enchainer dans les prochaines heures avec la signature de Kader Bamba en provenance du FC Nantes sous la forme de prêt. L’attaquant de 28 ans va arriver pour les six prochains mois, sans option d’achat, assure Ouest-France. De son côté, Antoine Kombouaré a quasiment officialisé cette transaction en expliquant que Kader Bamba avait quitté le groupe des Canaris.

Une vieille connaissance de l'OM revient en France

Et ce n’est pas tout. Un autre joueur prêté va poser ses valises dans le Chaudron pendant le week-end. Il s’agit de Niels Nkounkou, un nom qui dira quelque chose aux supporters de l’OM. Le Progrès affirme que le défenseur, qui avait surpris tout le monde en signant à Everton alors qu’il était un élément prometteur du centre de formation marseillais, n’a pas réussi à s’imposer chez les Toffees. Prêté à Cardiff en première partie de saison, il a eu du temps de jeu avec le club gallois, mais devrait essayer de se relancer chez les Verts pour les six derniers mois de la saison. Son arrivée est espérée en soirée pour un début de week-end bien agité mais qui démontre que, après la victoire indispensable face à Laval, l’AS Saint-Etienne a bien l’intention de sauver sa peau et de ne pas connaître deux descentes consécutives.