ASSE : La Russie débarque avec 10 ME, Cabella craque

Dans : ASSE, Mercato.

Arrivé sur la pointe des pieds à Saint-Etienne après un passage timoré à l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella a immédiatement trouvé ses marques.

Désormais trublion offensif en chef chez les Verts, le meneur de jeu a grandement participé à la belle dernière saison, aidant à ramener l’ASSE en Coupe d’Europe. Présent actuellement en pleine préparation et tout juste revenu de la tournée américaine, l’ancien de Montpellier pourrait toutefois voir sa carrière prendre une tournure surprenante. En effet But annonce que Krasnodar vient d’effectuer une copieuse proposition à Saint-Etienne pour s’offrir l’international français.

Cela se monterait à 10 ME, et le club russe n’aurait pas de temps à perdre, histoire de boucler rapidement ce recrutement pour compter sur Cabella pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions face au FC Porto. De son côté, le joueur ne serait pas perdant sur le plan financier puisqu’il verra son salaire être plus que doublé pour atteindre les 9 ME annuels. Son envie serait désormais de quitter le Forez. De quoi semer la pagaille dans les rangs stéphanois, qui n’avaient pas prévu un tel départ cet été. Les dirigeants n’ont de toute façon pas dit oui, même si l’offre est tentante pour un élément acheté 7 ME il y a un an de cela.