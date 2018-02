ASSE : L'ASSE joue « un petit peu comme le PSG », enflammage en cours !

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Le mercato de feu réalisé par l'AS Saint-Etienne en janvier et les résultats des Verts depuis le début de l'année ont redonné un moral de fer aux supporters de l'ASSE, lesquels ont oublié les gros mois de galère de la première partie de saison. Et même Robert Herbin, souvent très mesuré dans ses analyses, est gagné par cette euphorie grandissante. Ce lundi, dans Le Progrès, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne confie son enthousiasme après la nette victoire de son club de coeur à Amiens.

« Samedi, l’équipe stéphanoise était composée de joueurs de qualité et qui ont du métier par-dessus le marché. Au bout d’un quart d’heure, je me suis dit que c’était autre chose comme niveau. J’étais sûr qu’ils allaient marquer à un moment donné. À défaut d’être dynamique et explosif, le football pratiqué par l’ASSE était bien léché. Ce fut le jour et la nuit par rapport aux précédents matchs. Même lors des dernières victoires, on avait pu déplorer un manque de technique, des ratés. Là, le ballon circulait bien, les appels étaient bons. On sentait une équipe persuadée qu’il ne pouvait rien lui arriver. Un petit peu comme le PSG (...) Cela m’a beaucoup plu et ça m’a surpris étant donné qu’il y avait pas mal de nouveaux joueurs. La cohésion est déjà bonne. Les trois recrues alignées au coup d’envoi ont marqué le match de leur présence. Debuchy va devenir assez rapidement le patron de l’équipe. Il va lui permettre de progresser. Il est vraiment facile, à la fois efficace et plaisant à voir jouer (...) Attendons de voir comment cela va se passer face à des adversaires d’un plus haut niveau. Déjà, Marseille, vendredi, c’est du lourd. J’attends ce match avec impatience », confie, dans le quotidien régional, Robert Herbin, qui semble avoir confiance avant cet ASSE-OM du week-end prochain.