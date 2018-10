ASSE : Khazri jubile de faire taire ceux « qui ne comprennent rien au football »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si l'AS Saint-Etienne ne s'est pas imposée vendredi soir à Nîmes, les Verts ont montré de belles choses en première période, et notamment que le duo composé de Wahbi Khazri et Rémy Cabella était parfaitement complémentaire. Une analyse confirmée par Jean-Louis Gasset qui a apprécié la manière dont ses deux joueurs offensifs s'organisent sans se marcher sur les pieds. De quoi faire taire les critiques sur une éventuelle concurrence pas très bonne pour l'ASSE entre Cabella et Khazri.

Et dans Le Progrès, l'international tunisien se réjouit de voir qu'il forme une paire efficace avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et surtout de contredire ceux qui annonçaient un souci à venir entre les deux coéquipiers. « Rémy est un super joueur. Il a prouvé qu’il était capable de faire de belles choses. Vendredi soir, il nous a fait prendre un point. On est content. Beaucoup de gens parlaient et pensaient que nous n’étions pas compatibles, Rémy et moi. Ceux qui disent ça, ils ne comprennent rien au football. Tous les deux, on s’entend très bien », fait remarquer, dans le quotidien régional, Wahbi Khazri, qui souhaite que cette association permette à l'AS Saint-Etienne de rester au contact de la tête de la Ligue 1.