ASSE : Fofana rêve d’un cador, Saliba lui donne des idées

Dans : ASSE.

Révélation de l’AS Saint-Etienne, Wesley Fofana vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Pourtant, le défenseur central ne serait pas contre un départ vers un grand d’Europe.

Le confinement n’a pas empêché l’AS Saint-Etienne de boucler ce dossier. Ce mardi, le club stéphanois a en effet annoncé la prolongation de Wesley Fofana jusqu’en 2024. Une signature importante puisque le défenseur central de 19 ans, très en vue cette saison, s’est distingué sous les yeux du Milan AC, du FC Séville et du RB Leipzig, tous venus le superviser. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, même s’il vient de prolonger, le jeune Vert n’est pas insensible à ces intérêts. Lui qui n’écarte pas la possibilité de rester à Saint-Etienne en appartenant à une autre formation.

« C'est flatteur de savoir que de tels clubs s'intéressent à moi, viennent me voir au stade mais je laisse tout ça à mes agents, a réagi Fofana dans L’Equipe. Je m'occupe du terrain et rien d'autre. Ce serait mentir de dire que je n'y pense pas de temps en temps. Mais il faut rester concentré sur ma progression, ma carrière. Rester en prêt comme Saliba ? Il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire comme William ou si je voudrai faire comme lui. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait un bon choix et que ça lui a permis de signer dans un grand club. Ça peut être une idée pour moi... » Mais aussi pour l’ASSE dont les finances sont forcément affectées par l’interruption de la saison.