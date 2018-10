ASSE : Elie Baup décrypte le mercato, voilà ce que ça donne

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants de Saint-Etienne ont pris des risques au mercato en investissant de manière conséquente sur plusieurs joueurs d’expérience.

En effet, il a fallu consentir de gros efforts pour recruter Wahbi Khazri, Rémy Cabella ou encore conserver Mathieu Debuchy et Yann M’Vila. Mais en réalité, cette stratégie ne sera payante que si l’ASSE parvient à décrocher au minimum une place en Ligue Europa selon Elie Baup, qui n’hésite pas à comparer cette stratégie à celle de l’Olympique de Marseille. A savoir miser sur des joueurs d’expériences pour obtenir des résultats très rapidement.

« Ils ont fait comme Marseille avec Strootman, Mandanda, Rami, Payet. C'est le choix du résultat immédiat. Il n'y a pas de perspective, de projection à court ou moyen terme. Ça correspond peut-être aussi à l'idée de vente du club, de le revaloriser à travers une qualification en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Le risque, il est de se rater. C'est une stratégie qui ne t'empêche pas d'incorporer des jeunes. Paris le fait bien. Mais il faut qu'ils aient le potentiel. Au niveau du jeu, en revanche, ce qui ressort de loin, c'est que l'enthousiasme des six mois de la saison dernière où il a fallu se serrer les coudes, avec les joueurs qui sont arrivés comme M'Vila, Debuchy, Subotic qui n'avaient pas d'autre choix que de réussir, n'est plus le même, on ne sent plus le même élan » a lâché l’ancien entraîneur de l’OM dans les colonnes du Progrès. Comme pour Marseille, les résultats devront suivre à Saint-Etienne. Sinon, c’est toute une politique de recrutement qui sera remise en question…