ASSE : Diony dégagé, Batshuayi en approche au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato.

En totale perte de vitesse, l’AS Saint-Etienne fait éclater au grand jour les limites de son effectif.

Dans le domaine offensif, c’est quasiment le désert à l’heure actuelle avec la blessure d’un Romain Hamouma qui ne fait plus de différences, le rendement catastrophique d’Alexander Soderlund à chaque fois qu’il est sollicité, et le début de saison clairement raté de Loïs Diony, la recrue la plus chère de l’histoire du club. Les dirigeants stéphanois, bien conscients que les objectifs ne pouvaient pas être remplis sans un buteur digne de ce nom, sont prêts à faire de gros efforts cet hiver pour rectifier le tir. En effet, selon Le Foot, Loïs Diony pourrait être prêté, en Ligue 1 comme à l’étranger, afin de faire de la place à une recrue d’ampleur. Il s’agit de Michy Batshuayi, qui ne parvient pas à se faire sa place à Chelsea, et craint de voir la Coupe du monde 2018 avec la Belgique lui passer sous le nez.

La concurrence au sein des Diables Rouges est sérieuse, et l’ancien marseillais aurait ainsi demandé à Antonio Conte d’étudier la possibilité d’un prêt en janvier. Chelsea, qui ne compte pas renforcer un autre club de Premier League, pourrait le laisser revenir en France, où il a déjà ses marques. L’ASSE compte profiter de cette situation pour tenter un énorme coup, notamment sur le plan financier. La mise en place d’un prêt payant, avec prise en charge d’une partie de son salaire, qui est trois fois plus important que le maximum autorisé dans le salary-cap des Verts, est à l’étude. Une opération qui semble tout de même bien compliquée, mais qui démontre que la formation du Forez est aux abois et cherche coûte que coûte un attaquant de premier choix pour redresser la barre cette saison.