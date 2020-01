ASSE : Des touches au mercato pour ce cadre des Verts

Dans : ASSE.

Absent lors des deux premiers matchs de la saison en raison de soucis de santé, Yann M’Vila est sur le retour. Mais pour combien de temps ?

Le milieu de terrain n’a clairement plus le niveau qu’il avait lors de son arrivée, et sa place de titulaire n’est plus assurée. Malgré son bagage technique, l’ancien rennais pioche physiquement et cela pourrait déboucher sur un transfert surprise au mois de janvier. En effet, Le Progrès révèle que plusieurs clubs anglais sont venus aux renseignements pour l’international français de 29 ans, sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022. Autant dire que l’ASSE a la main sur ce dossier, mais le quotidien régional révèle qu’en cas d’offre jugée satisfaisante, le joueur sera libre de quitter le Forez pour retrouver une Premier League où il avait connu beaucoup de difficultés lors d’un passage à Sunderland en 2015.

Toutefois, il n’y aura pas d’opération miracle sur le plan financier pour l’ASSE, qui, en parvenant à un accord pour le faire revenir en France en janvier 2018, avait conclu une clause inhabituelle. Yann M’Vila acceptait de baisser grandement son salaire, mais qui garantissait au joueur de récupérer une partie non négligeable de l’indemnité de son futur transfert. En décembre dernier, le milieu de terrain avait annoncé qu’il n’avait pas l’intention de quitter les Verts, s’étant fixé comme mission de ramener l’ASSE en Coupe d’Europe en fin de saison.