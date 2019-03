ASSE : Denis Balbir dévoile comment le mercato a plombé Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Battue à Marseille il y a une semaine, l’AS Saint-Etienne s’est de nouveau inclinée dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard face à Lille. Les Verts accusent désormais un retard de quatre points sur l’OM, et cela commence à inquiéter Denis Balbir. Sur son blog, le chroniqueur du site But Football Club a tenté d’expliquer la mauvaise passe des Verts. Selon lui, le mercato n’a pas aidé l’équipe de Jean-Louis Gasset, qu’il estime plombée par le départ d’Ole Selnaes en Chine.

« En ce moment, Saint-Etienne a davantage de problèmes que de solutions. Quasiment un par ligne si on excepte Ruffier. Devant, ça ne marque pas (1 but sur 4 matches). Le problème du mutisme de Wahbi Khazri depuis deux mois, c’est que derrière personne ne prend sa succession. Au milieu de terrain, il n’y a plus la qualité qu’il y avait auparavant. Ni dans la récupération, ni dans l’utilisation du ballon. Pour moi, c’est réducteur de résumer le souci au seul départ d’Olé Selnaes. A son arrivée, Youssef Aït-Bennasser a montré des choses intéressantes. Peut-être qu’il n’a pas la qualité du Norvégien mais c’est dur de mettre en place un tandem qui est aussi fluide que celui qui était composé par Selnaes et M’Vila » a confié le journaliste, pas vraiment ravi de la tournure qu’est en train de prendre la saison de Saint-Etienne…