ASSE : Claude Puel sort un joueur du vestiaire

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne sait quelles sont les conditions économiques actuelles, et Claude Puel a déjà confié que le mercato des Verts sera prudent. Cela ne l'empêche pas de vouloir faire du tri dans son effectif.

La phase de préparation de l’ASSE s’est terminée samedi par une troisième défaite consécutive, c’était cette fois en Allemagne contre Francfort. Les Verts vont donc entamer la saison de Ligue 1 dimanche prochain à Geoffroy-Guichard contre Lorient sans avoir les moindres certitudes. Claude Puel en est bien conscient, même si l’entraîneur de Saint-Etienne ne veut pas sombrer dans la déprime. Puel va tenter de tirer le maximum de l’effectif qu’il aura à sa disposition, conscient qu’il est de ne pas pouvoir se montrer trop exigeant durant ce mercato de crise. Et même dans cette situation, le technicien stéphanois n’a pas l’intention de se voir imposer des joueurs, à l’image d’Alexandros Katranis, le défenseur grec arrivé dans le Forez en 2017 et qui a encore un an de contrat avec l’AS Saint-Etienne.

Déterminé à jouer, Alexandros Katranis a fait savoir dans la presse de son pays qu’il s’agaçait de son statut à l’ASSE et que pour sa dernière année chez les Verts, il voulait avoir des certitudes. Et à priori, son avenir ne sera pas du côté de Geoffroy-Guichard, puisque le site EnVertEtContreTous.fr explique que les dirigeants stéphanois, en accord avec Claude Puel, ne veulent pas conserver le latéral gauche de 23 ans. Depuis qu’il a rejoint l’AS Saint-Etienne, Alexandros Katranis a été prêté à Mouscron, Atromitos et Hatayspor, mais malgré cela il ne fait l’objet pour l’instant d’aucune offre sérieuse. Il n'empêche, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne aurait été très clair à destination du joueur en lui expliquant que faute d'un nouveau club il pourrait trouver le temps très long.