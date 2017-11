ASSE : Cet ex-chouchou de Garcia poussé dehors au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Homme de base d’Oscar Garcia chez les Verts, Bryan Dabo n’était pas dans le groupe de Julien Sablé pour le match face à Strasbourg en fin de semaine dernière.

De retour (et titulaire) face à Bordeaux mardi soir (3-0), l’ancien milieu de terrain de Montpellier vit un début de saison contrasté. Plutôt efficace, il ne ferait pas l’unanimité au sein des supporters mais surtout auprès des joueurs de l’effectif en raison de son fort caractère. Ainsi, un départ est plus que jamais envisagé dès le mois de janvier.

Son profil plaît en Espagne et en Angleterre

Courtisé par l’Olympique de Marseille et Everton en juin 2016, le couteau suisse de l’AS Saint-Etienne plaît particulièrement en Angleterre et en Espagne à en croire les informations de But Football Club. Loin d’être indiscutable aux yeux de Julien Sablé, le n°7 de l’ASSE ne sera pas retenu, le club pouvant s’appuyer sur Pajo, Maïga, Diousse, Selnaes ou encore Hernani à son poste. Reste à savoir quelles seront les exigences financières de la direction forézienne dans ce dossier. Transféré pour 4ME en provenance du MHSC il y a un an et demi, le natif de Marseille a encore deux ans et demi de contrat du côté de Geoffroy Guichard. Autant dire qu’un départ ne sera sans doute pas envisagé en dessous de 5ME, surtout si des équipes de Premier League se manifestent…